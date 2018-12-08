شكرا لقرائتكم خبر كاريلي باق مع الوحدة حتى نهاية الدور الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

اتفقت إدارة الوحدة مع المدرب فابيو كاريلي على البقاء 4 أسابيع على أن يغادر عقب نهاية الدور الأول لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعهد كاريلي لرئيس النادي حاتم خيمي على الاستمرار لحين التعاقد مع المدرب الجديد الذي تشير المعلومات إلى أنه سبق له التدريب في منطقة الشرق الأوسط وحصد عددا من البطولات.

على الصعيد نفسه، أبلغ المدرب المساعد لكاريلي إدارة الفريق برغبته في الاستمرار بعد مغادرة كاريلي، مؤكدا أن الظروف مهيأة له بالكامل.

من جانب آخر بدأت إدارة النادي إجراءات البحث عن محترفين غير سعوديين مع اقتراب الفترة الشتوية المقبلة والاتفاق معهم رسميا، خاصة في ظل عدم الاستفادة من المحترف الثامن، البرازيلي أوجوستو لعدم التحاقه بالفريق بسبب مشكلة مع ناديه السابق، اسبورتي كلوب باهيا، وذلك رغم تلويح الوحدة أكثر من مرة باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لحل المشكلة، علما أن أوجوستو وقع عقدا مع الوحدة، إلا أن ناديه باهيا ماطل في إرسال بطاقته.