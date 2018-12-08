التاريخ يغري الأهلي لتجاوز مضيفه الرائد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

يحل الأهلي ضيفا على الرائد مساء اليوم في مباراة مهمة للطرفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن الجولة الـ 12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل صاحب الأرض والجمهور المركز الـ 11 برصيد 11 نقطة متساويا مع فريقي الحزم والباطن. ويأمل في مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، بعد أن تفوق في الجولة الماضية على فريق الباطن، مما عزز موقفه ودعمه نحو خطف مركز جيد في سلم الترتيب.

في المقابل، يطمح الأهلي إلى تعويض إخفاقه في الجولة الماضية عندما تعادل 1-1 على أرضه بين جماهيره أمام الفيحاء، وهو تعادل بطعم الخسارة، حيث أبطأ سيره كثيرا نحو ملاحقة الصدارة.

وستجري المواجهة في الـ 05:55 مساء.

ومن واقع مواجهات الفريقين السابقة، فإن كعب الأهلي يظهر أعلى من الرائد، حيث تواجها 20 مرة، فاز الأهلي 16 مرة مقابل فوزين للرائد وتعادلين.

أما آخر فوز للرائد على الأهلي فيعود إلى عام 2013، وآخر 5 مواجهات بينهما انتهت بفوز الأهلي.

كما لم يسبق للرائد الفوز على الأهلي في بريدة، وكانت أفضل نتيجة له التعادل 1-1.

وسجل الأهلي في مرمى الرائد خلال آخر 6 مباريات 20 هدفا، بينما سجل الرائد 7 أهداف فقط.