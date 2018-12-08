شكرا لقرائتكم يوسف: هدفنا عودة الأهلي لمكانته الطبيعية.. والكلام عن الراحلين اجتهادات فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، علي احترامه لفريق طلائع الجيش، قبل المباراة التي تجمع بينهما غداً الأحد والمؤجلة من الجولة الـ14 في بطولة الدوري العام.

وقال يوسف، إن الأهلي يحترم جميع المنافسين، وأن المباريات المؤجلة في بطولة الدوري العام، على قدر واحد من الأهمية لتحقيق الفوز والحصول علي الثلاث نقاط، لاستكمال مشواره نحو الوصول إلى مكانة الفريق الطبيعية في ترتيب جدول المسابقة.

وشدد المدير الفني المؤقت للأهلي على أن طلائع الجيش ظهر بشكل جيد الموسم الحالي، ولكن الأهلي لديه دوافع قوية لاجتياز مواجهة جديدة من مواجهات الدوري، وهو ما تم التأكيد عليه في المحاضرات والجلسات مع اللاعبين.

أضاف محمد يوسف، اأن الحديث عن رحيل أي لاعب في يناير المقبل غير مطروح في الوقت الحالى، ولم يتم التطرق إليه، وأنه يآمل ألا ينساق أي لاعب وراء ما يُثار عن بقائه أو رحيله، وأن يكون ذهنه وتفكيره مع مصلحة الفريق وفي تخطي المرحلة الحالية.

وأوضح المدير الفني المؤقت للأهلي أن الفريق يسعى لهدف واضح ومحدد خلال الفترة المقبلة؛ وهو تخطي مواجهات شهر ديسمبر؛ سواء في بطولة الدوري العام أو دوري أبطال إفريقيا.

وشدد يوسف على أن كل لاعب بالفريق يدخل ضمن حسابات الجهاز الفني، وأن اللاعبين لديهم خبرات كافية للتعامل مع الاجتهادات التي تُثار في الوقت الراهن، وأنهم يعيشون مرحلة من التركيز بعيدا عن أية أمور أخرى خارج المستطيل الأخضر.

وأكد محمد يوسف، أنه يركز على الجانب النفسي بالتوازي مع الجانب الفني في التعامل مع اللاعبين خلال الفترة الحالية، وأنه يعمل على تجديد دوافع وحماس اللاعبين، مبديا سعادته بالروح التي ظهرت في اللقاءات الأخيرة، خاصة مواجهة الجونة، والتي عكست معدن وشخصية لاعبي الأهلي.

استطر محمد يوسف، أن الفريق يعانى من غيابات عديدة وجميعها من القوام الأساسي للفريق، وأصحاب الخبرات، ولكن في نفس الوقت ثقته بلاحدود في أي لاعب متواجد داخل الفريق، وأن كل لاعب يشارك قادر على الدفاع بقوة عن «فانلة الأهلي» خلال المباريات المقبلة.

ويغيب عن الأهلي بعض اللاعبين للإصابة أبرزهم ؛ محمد الشناوي وحسام عاشور وأحمد فتحي وعلي معلول وجونيور أجاي وصلاح محسن ومحمد نجيب.

وأشار يوسف، إلى أن الفريق يخوض مباريات مضغوطة وخلال فترة زمنية قصيرة، وأن الجهاز الفني يتعامل مع هذا الواقع من خلال منح بعض العناصر الفرصة لاتقاط الأنفاس كما حدث مع وليد سليمان، في مباراة الجونة بعد تأجيل الدفع به إلى الشوط الثاني، ومن خلال التدريبات الاستشفائية، إلى جانب الاعتماد على بعض العناصر التي لم تحصل على فرصتها كاملة في الفترة الماضية؛ بسبب ضغوط البطولة الإفريقية.

وشدد المدير الفني المؤقت للأهلي، على أن كل لاعب سيحصل على فرصته وعليه استغلالها بالشكل الأمثل.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الرابع عشر من عمر بطولة الدوري العام.