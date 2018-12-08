شكرا لقرائتكم أشعة جديدة للشناوي ومعلول بالأهلي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجرى ثنائي الاهلي محمد الشناوي وعلي معلول أشعة جديدة اليوم السبت؛ لحسم موعد عودتهما للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويعاني الشناوي ومعلول من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، ويخوض الثنائي تدريبات تأهيلية يومية على هامش مران الفريق.

كما يخضع المالي ساليف كوليبالي، مدافع الفريق للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم السبت؛ لحسم موقفه ومدى جاهزيته من عدمها للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة طلائع الجيش.

ويعاني كوليبالي من الإصابة في أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية أمس بجانب استخدام الثلج لإزالة آلام الإصابة، على أن يحدد الفحص الطبي اليوم الموقف النهائي للاعب.

ويختتم الأهلي اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا ضمن منافسات الدوري الممتاز.