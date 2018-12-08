شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي: 4 أسابيع مدة علاج صلاح محسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي إن صلاح محسن، مهاجم الفريق يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للشفاء والمشاركة في المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفني ، مؤكداً أن اللاعب بدأ أمس أولى تدريباته التأهيلية في «الجيم» ضمن برنامجه الذى يخضع له للتعافي من الإصابة.

ويعانى اللاعب من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة والتي تعرض لها في مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الدوري العام.

ويختتم الأهلي اليوم ،السبت، استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.