شكرا لقرائتكم مجلس الأهلي يناقش ملف المدرب الجديد في اجتماع الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب أجتماعاً مهماً مساء بعد غد ، الأثنين، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادي على صعيد الكرة أو النشاط الرياضي أو الأنشائي أو غيرها من القضايا التي تم تأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب رحلة الخطيب العلاجية الأخيرة في المانيا.

وأجرى الخطيب مؤخراً عملية جراحية في المانيا لأزالة "ورم" من النخاع الشوكي ولم يظهر الخطيب في الاهلي حتى الأن بعد عودته من المانيا حيث مازال يخضع لفترة نقاهة في منزله.

ومن المقرر أن يتطرق مجلس الاهلى في أجتماع الأثنين لعدة أمور خاصة بقطاع الكرة الذى شغل الجميع طوال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالمدرب الجديد للفريق أو الصفقات التى يُنهيها النادي حالياً بعدما ضم الاهلي رسمياً محمد محمود من وادي دجلة ومحمود وحيد من المقاصة.