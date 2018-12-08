شكرا لقرائتكم أليجري يعلق علي فوزه الصعب علي انتر ميلان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ماسيميليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس عن الفوز الذى تحقق على الإنتر بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وعلق مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليجري على الفوز قائلا "لم نكن جيدين في الشوط الأول ولم نتحل بالصبر في صنع الهجمات والتحكم في الكرة لكننا كنا جيدين في الشوط الثاني ولعبنا بشكل أفضل"، مضيفاً، "كل اللاعبين كانوا جيدين وضحَّوا من أجل الفريق وارادوا الفوز امام منافس عنيد" مشيرا إلى أن "الفوز كان مهما بالنسبة لنا كي نضع نابولي تحت الضغط".

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى مهاجمه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 66.

وابتعد يوفنتوس بفارق 11 نقطة مؤقتا عن مطارده المباشر وصيفه الموسم الماضي نابولي الذي يستضيف فروزينوني اليوم السبت، وتابع زحفه نحو اللقب الثامن تواليا بعدما حقق الفوز الرابع عشر هذا الموسم محافظاً على سجله الخالي من الخسارة بمسابقة الدوري الايطالي.

واستعد يوفنتوس جيدا لمواجهة مضيفه يونج بويز السويسري الأربعاء المقبل في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يسعى لحسم صدارة المجموعة الثامنة التي يتفوق فيها بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يحل ضيفا على فالنسيا الإسباني.

في المقابل، تلقى إنتر ميلان ضربة موجعة قبل استضافة ايندهوفن الهولندي الثلاثاء المقبل في مواجهة يسعى خلالها للنقاط الثلاث لحسم البطاقة الثانية عن المجموعة الثانية والتي يتنافس عليها مع توتنهام الإنجليزي الذي يحل ضيفا برشلونة الإسباني بطل المجموعة وصاحب بطاقتها الأولى.