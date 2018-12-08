شكرا لقرائتكم مبابي تسبب في توتر العلاقة بين بيريز والخليفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توترت العلاقة بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب رغبة الميرينجي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في أكثر من مناسبة وهو ما رفضه رئيس النادي الباريسي.

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ريال مدريد أراد دائماً التعاقد مع مبابي وفشل في ذلك لعامين متتاليين، وهو ما تسبب أن لم تكن العلاقة بين فلورنتينو بيريز وناصر الخليفي جيدة لعدة أشهر.

أضافت أن التخلي عن أحد النجوم شيء لم يدخل في خطط باريس سان جيرمان أبداً ، ولكن اليوم من المرجح أن يُغري بطل أوروبا مبابي من أجل الانضمام إليه.