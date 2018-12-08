شكرا لقرائتكم ريال مدريد يتابع مدافع بوكا جونيورز في نهائي ليبرتادوريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع ليوناردو باليردي قلب دفاع بوكا جونيورز، للمتابعة من قِبل ريال مدريد الإسباني، تمهيدا للتعاقد معه حال نال إعجاب مسئولي البلانكوس.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإنه من المقرر أن يتابع مسئولي ريال مدريد مدافع بوكا جونيورز صاحب الـ19 عاماً، في نهائي كأس ليبرتادوريس، والذي يجمع بطلي الأرجنتين بوكا جونيورز وريفر بليت غدا الأحد علي ملعب سنتياجو برنابيو.

كما أن ريال مدريد قارب علي التعاقد مع بالاسيوس لاعب وسط ريفر بليت بالإضافة إلي باليردي وسيتم مُتابعتهم في نهائي الليبرتادوريس.

وأضافت الصحيفة أن جوني كالافات رئيس كشافي ريال مدريد في امريكا الجنوبية تابع المُدافع الشاب جيداً وأثار إعجابه واللاعب لديه مقومات النجاح في ريال مدريد.

يُذكر أن أندية يوفنتوس و برشلونة مُهتمة بضم مدافع بوكا جونيورز أيضاً.