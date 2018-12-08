شكرا لقرائتكم برشلونة فى مواجهة ساخنة أمام إسبانيول بديربى كتالونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض برشلونة إختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على إسبانيول في "ديربي كتالونيا" الذي يجمعهما في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بملعب "باور 8"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ويسعى برشلونة لتحقيق الفوز من أجل الاحتفاظ بصدارة الدوري الإسباني أولاً وتعميق جراح إسبانيول وإلحاق الهزيمة الرابعة على التوالي بمسابقة "الليجا" بمنافسه ثانياً.

ويحتل برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على إشبيلية صاحب الوصافة، بينما يحتل إسبانيول المركز السابع برصيد 21 نقطة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم مشاركة ثنائي برشلونة لويس سواريز وآرثر ميلو بعد تعافيهما من الإصابة، كذلك أرتورو فيدال بعد تعافيه من المرض فيما يغيب مالكوم وصامويل أومتيتي بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن يخوض أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة مباراة "ديربي كتالونيا" بتشكل يضم كلاً من، مارك أندريه تيرشتيجن في حراسة المرمى، جوردي ألبا - كيلمون لونجليه - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو، آرتورو فيديال - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش، فيليب كوتينيو - ليونيل ميسي - عثمان ديمبيلي.

وحسم فريق برشلونة الإسبانى تأهله لدور الستة عشر من بطولة كأس الملك، بعدما اكتسح ضيفه كولتورال ليونيسا، بنتيجة 4/1، فى المباراة التى اقيمت بينهما الأربعاء الماضي على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات إياب دور الـ32.

في المقابل، يفتقد إسبانيول لجهود المدافع البرازيلي نالدو والمهاجم الإسباني سيرجيو جارسيا، بسبب الإصابة، جوان فرانسيسك فيرير "روبي"، المدير الفني لنادي إسبانيول ينتظر أن يخوض المباراة بتشكيل يضم كلاً من، دييجو لوبيز في حراسة المرمى، ديداك - ماريو هيرموسو - دافيد لوبيز - خافي لوبيز، مارك روكا، ليو بابتيستاو - سيرجي داردير - إستيبان جرانيرو - أوسكار ميليندو، بورخا إجليسياس.

كما يلتقي اليوم، فالنسيا مع إشبيلية، أتلتيكو مدريد مع الأفيس، وفياريال مع سيلتا فيجو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.