شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن موعد مشاركة صلاح محسن فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى إن صلاح محسن، مهاجم الفريق، يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع للشفاء والمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى، مؤكداً أن اللاعب بدأ أمس أولى تدريباته التأهيلية فى "الجيم" ضمن برنامجه الذى يخضع له للتعافى من الإصابة.

ويعانى اللاعب من الإصابة بمزق من الدرجة الثانية فى العضلة الضامة والتى تعرض لها فى مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 16 من مباريات الدورى العام.

ويختتم الأهلى اليوم السبت، استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا الأحد ضمن منافسات الدورى الممتاز.