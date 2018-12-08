شكرا لقرائتكم خبر عن حضور الجمهور مباريات بطولة أفريقيا الشاطئية مجانا.. و1500 مشجع سعة المدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اتحاد الكرة السماح للجماهير بحضور مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية مجانا، حيث تقام فى أحد فنادق مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر الجارى.

وانتهى مسئولو اللجنة المنظمة من إعداد مدرجات تسع 1500 متفرج فى ملعب الكرة الشاطئية الذى يستضيف لقاء منتخب مصر والمغرب اليوم السبت.

ويشارك فى البطولة 8 فرق تم تقسيمها لمجموعتين الأولى تضم نيجيريا وتنزانيا وليبيا والسنغال، والثانية تضم مصر والمغرب ومدغشقر وكوت ديفوار.

وتنطلق اليوم 3 مباريات تجمع السنغال ونيجيريا فى الثانية عشر ظهرا، ليبيا وتنزانيا فى الواحدة والربع ظهرا، وأخيرا مصر والمغرب فى الثانية والنصف عصرا.

جدير بالذكر أن بطل المسابقة والوصيف يتأهلان مباشرة إلى كأس العالم للكرة الشاطئية فى باراجواى 2019.