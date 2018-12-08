شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تحدد مصير الشناوى ومعلول من تدريبات الأهلى وفحص لـ"كوليبالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى ثنائى الأهلى محمد الشناوى وعلى معلول أشعة جديدة اليوم السبت؛ لحسم موعد عودتهما للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويعانى الشناوى ومعلول من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، ويخوض الثنائى تدريبات تأهيلية يومية على هامش مران الفريق.

كما يخضع المالى ساليف كوليبالى، مدافع الفريق للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم السبت؛ لحسم موقفه ومدى جاهزيته من عدمها للتواجد ضمن الحسابات الفنية لمباراة طلائع الجيش.

ويعانى كوليبالى من الإصابة فى أنكل القدم، حيث خضع اللاعب لبعض الفحوصات الطبية أمس بجانب استخدام الثلج لإزالة آلام الإصابة، على أن يحدد الفحص الطبي اليوم الموقف النهائي للاعب.

ويختتم الأهلى اليوم استعداداته على ملعب التتش بالجزيرة لمواجهة طلائع الجيش غدًا ضمن منافسات الدورى الممتاز.