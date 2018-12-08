شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الاهلى يجتمع الاثنين فى الشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعاً مهماً مساء بعد غد الاثنين، بفرع الشيخ زايد لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادى على صعيد الكرة أو النشاط الرياضى أو الأنشائى أو غيرها من القضايا التى تم تأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب رحلة الخطيب العلاجية الأخيرة فى ألمانيا.

وأجرى الخطيب مؤخراً عملية جراحية فى ألمانيا لإزالة "ورم" من النخاع الشوكى، ولم يظهر الخطيب فى الأهلى حتى الآن بعد عودته من ألمانيا حيث مازال يخضع لفترة نقاهة فى منزله.

ومن المقرر أن يتطرق مجلس الأهلى فى اجتماع الاثنين لعدة أمور خاصة بقطاع الكرة الذى شغل الجميع طوال الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالمدرب الجديد للفريق أو الصفقات التى يُنهيها النادي حالياً بعدما ضم الأهلي رسمياً محمد محمود من وادى دجلة ومحمود وحيد من المقاصة.