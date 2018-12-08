شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شريف عبد الفضيل: الشحات مش ميسى عشان يشيل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عبد الفضيل مدافع الأهلى والإسماعيلى السابق ومدرب فريق الناشئين بالقلعة الحمراء حاليا كواليس انتقاله إلى الفريق الأحمر بعد مفاوضات مكثفة من قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، قبل أن يحسم وجهته بالانتقال إلى الجزيرة، لقراءة الحوار.. اضغط هنا..

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