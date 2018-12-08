الخليج 365 يحاور صبري رحيل.. عن الرحيل من الأهلي والهجوم "غير المنطقي" والتتويج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد صبري رحيل، المدافع الأيسر في النادي الأهلي، أن فرصته في المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة أصبحت صعبة للغاية في ظل تعاقد النادي مع محمود وحيد لاعب مصر المقاصة، بجانب استمرار علي معلول وأيمن أشرف.

وترددت في الفترة الماضية، أنباء عن دخول رحيل في صفقات تبادلية، لكن اللاعب شدد على أنه سوف يختار مصيره بنفسه، ولن يتم اجباره على أي أمر، مشيرا في الوقت ذاته الى أن الهجوم الذي يتعرض له غير منطقي.

وأجرى "الخليج 365" حوارا مع صبري رحيل، وجاء رده على النحو التالي:

- لم يتم إبلاغي بالرحيل عن الأهلي في يناير المقبل،وعموما عقدي ينتهي بنهاية الموسم القادم وانا مستمر مع الفريق الأحمر حتى الان، قمت مؤخرا بالإستفسار من أحد المسئولين داخل الفريق عن حقيقة ما يتردد عن رحيلي فنفي لي الأمر، وربما يكون هناك جديدا في الاجتماع المقرر ان يعقده محمود الخطيب رئيس النادي خلال أيام مع مسئولي قطاع الكرة لبحث مستقبل الفريق.

- لو لم يحتاجني الأهلي في الفترة المقبلة سأختار وسأحدد أنا بنفسي وجهتي المقبلة ولن أنضم لأي ناد بإختيار أحد ولن أكون مُجبرا علي أي شىء.

- لم أتلق أي عروضا من المقاصة لضمي، أنا أتمني خوض تجربة الاحتراف الخارجي بدء من يناير المقبل، أعتقد أن مشاركتي مع الأهلي في المباريات خلال الفترة المقبلة أصبحت منعدمة وبشكل أكبر من الان، خاصة بعد تعاقد النادي الأحمر مع محمود وحيد ظهير أيسر المقاصة، إضافة إلي وجود الثنائي علي معلول وايمن أشرف.

- لست موظفا كما يعتقد البعض، كل مدرب تعاملت معه في الأهلي كنت أطلب منه منحى فرصة المشاركة في المباريات، لكن ليس مطلوبا مني أفتعال أزمات لأنه من الطبيعي ان احترم رؤية الأجهزة الفنية.

- في كل موسم كنت أطلب الرحيل عن الأهلي ولو علي سبيل الإعارة من أجل المشاركة فقط لكن النادي كان يتمسك بإستمراري بداعي حاجة الفريق لجهودي.

- كارتيرون أخر مدرب أجنبي قاد الأهلي، أشاد كثيرا بقدراتي ومستواي خلال معسكر الإعداد الذي أقيم في كرواتيا خلال شهر يوليو الماضي لكنه في النهاية اعتمد بشكل أساسي ومستمر علي التونسي معلول.

- لو رفض الأهلي رحيلي في يناير القادم سأحترم تلك الرغبة فأنا ألعب لناد كبير وليس في مركز شباب والأولوية ستكون للأهلي في كل شىء.

- البعض يحكم علي مستواي بدون أي منطق،فأنا لم أحصل علي الفرص الكافية للمشاركة في المباريات وعلي عكس بعض زملائي، ومن الطبيعي أن يتأثر أدائي بسبب الابتعاد عن حساسية المباريات.

- لو فاز الأهلي بجميع مؤجلاته في الدوري سيكون فارق النقاط مع المتصدر قليل للغاية،البطولة مازالت في الملعب ولم تضيع وسنصنع ضغط علي كل المنافسين.

- الدوري بطولة النفس الطويل،وشخصية الأهلي مختلفة عن أي ناد أخر وستقوده إلي الاحتفاظ باللقب، في إيدينا كل شيء وأعتقد أن الثقة عادت للاعبين بعد الفوز في مباراتي بتروجت والجونة علي التوالي.

- خسارة البطولة الافريقية ثم الخروج من كأس زايد ترك أثر سلبي في نفوس جميع اللاعبين ثم زاد الأثر السلبي بخسارة مباراة المقاولون،لكن الان الأمور تحسنت بشكل جيد واتمني أن يكون التوفيق حليفنا في المواجهات القادمة.

- اللاعبين الكبار في الاهلي يشعرون بثُقل المسئولية المٌلقاة علي عاتقهم في المرحلة الصعبة الحالية، حسام عاشور واكرامي ووليد سليمان وأحمد فتحي يتحدثون دائما مع زملائهم خاصة الصغار ويؤكدون في كل مرة ضرورة تصحيح الأمور والعودة من جديد للإنتصارات.

- جماهير الأهلي دائما ما توجه الانتقادات واللوم للاعبين الكبار وهو ما يجعلهم يتحدثون دائما مع باقي زملائهم ويقومون بإلهاب حماسهم والعمل علي إزاحة اليأس وانعدام الثقة من نفوسهم.

- هل من المعقول ان يحملني البعض خسارة البطولة الافريقية الأخيرة رغم أنني لم أشارك،بالتأكيد هناك تحامل شديد علي شخصي وبشكل غير منطقي وليس له أي مٌبرر.