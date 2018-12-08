1500 متفرج لمباراة مصر والمغرب ببطولة أفريقيا للكرة الشاطئية.. والحضور مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبد الباسط:

انتهى مسئولو اتحاد الكرة، من إعداد مدرجات تسع 1500 متفرج في ملعب الكرة الشاطئية الذي يستضيف لقاء منتخب مصر والمغرب اليوم السبت، ضمن بطولة أفريقيا المقامة في شرم الشيخ خلال الفترة من 8 لـ 14 ديسمبر الجاري.

وأُقيم الملعب داخل فندق إقامة المنتخبات المشاركة في البطولة وعددها 8 فرق؛ حيث يتأهل بطل المسابقة والوصيف إلى كأس العالم للكرة الشاطئية في باراجواي 2019.

ومن جانبهم أعلن مسؤولو اتحاد الكرة إن حضور مباريات البطولة سيكون مجانًا؛ حيث ستنطلق اليوم 3 مباريات تجمع السنغال ونيجيريا في الثانية عشر ظهرًا، ليبيا وتنزانيا في الواحدة والربع ظهرًا وأخيرُا مصر والمغرب في الثانية والنصف عصرًا.

ويُشارك في البطولة 8 فرق تم تقسيمها لمجموعتين، الأولى تضم نيجيريا، تنزانيا، ليبيا والسنغال، والثانية تضم مصر، المغرب، مدغشقر وكوت ديفوار.