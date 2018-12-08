شوبير يتجه للأعلى للإعلام بسبب تغريدة حكم الأهلي والترجي "غير الصحيحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سوف يتقدم ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد أحد البرامج التلفزيونية، بسبب نشر تغريدة غير صحيحة، والتجاوز في حقه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول تغريدة منسوبة لشوبير، تشيرا الى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد اعترف بثبوت تعاطي الحكم الجزائري مهدي عبيد، رشوة ووجه اتهامه للنادي الأهلي، مع التأكيد بأن سوف يتم التظلم لدى الفيفا ضد هذا الأمر.

وكتب شوبير من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" "بكل أسف انتشرت تغريدة غير صحيحة تماماً هناك تداول لها في السوشيال ميديا والبرامج التلفزيونية يجب علي السادة الزملاء عدم نشر اي شئ قبل التأكد من صحتها وخاصةً انها ليست المرة الأولي ولكنها تكررت كثيراً للأسف علينا احترام عقول الناس وعدم اثارة الرأي العام".

واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة رسالته قائلا "يوم الاحد المقبل اتقدم ببلاغ الي المجلس الاعلي للاعلام بشأن التغريدة الغير صحيحة وأحد البرامج التلفزيونية الذي قام بالتجاوز في حقي والخروج عن النص للاسف الشديد واثارة الفتنة بين جماهير كرة القدم المصرية".