رياضة | جروس يحسم ملف صفقات الزمالك الشتوية بعد جلسة "الرئيس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحسم ملف صفقات الزمالك الشتوية بعد جلسة "الرئيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة هامة اليوم السبت، مع رئيس النادى وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، من أجل حسم العديد من الملفات الهامة ومنها منافشة ملف الصفقات الشتوية واللاعبين الراحلين.
ويناقش جروس مع مسؤولى الزمالك، ملف الراحلين عن الفريق، بالإضافة إلى وضع اللمسات النهائية على الصفقات الجديدة وعرض بعض السير الذاتية وحسمها بشكل نهائى.
وكان الزمالك فاز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد، فى الجولة الأخيرة من عمر بطولة الدورى الممتاز.
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