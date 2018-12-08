رياضة | موعد مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي وجيما أبا جيفار في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي الأهلي مع جيما أبا جيفار بطل أثيوبيا يوم 14 ديسمبر 2018 في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وستكون مباراة الإياب في أثيوبيا يوم 21 ديسمبر 2018 ومن المرتقب أن تكون في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت.

حتى الآن لم يخطر اتحاد الكرة المصري، النادي الأهلي بخصوص ملعب مواجهة الأخير أمام جيما أبا جيفار الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا.

وخاطب الأهلي اتحاد الكرة يوم الأربعاء الماضي بضرورة الحصول على الموافقة الأمنية لإقامة المباراة على ملعب السلام نظرا لأعمال الصيانة في استاد القاهرة وحتى الآن لم نتلق أي إجابة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي

الفريق الأثيوبي تغلب في دور 64 على فريق أساس تيليكوم بطل جيبوتي، حيث تغلب الفريق الأثيوبي في جيبوتي بنتيجة 3-1 بينما تعادل على ملعبه في أثيوبيا بنتيجة 2-2، بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وجيما الأثيوبي فمن المرتقب أن تكون قناة مفتوحة مجانية لأن قناة bein sports ستبدأ في بث مباريات البطولة من دور المجموعات، ومن المرتقب أن تذيع المباراة قناة الأهلي أو قناة on sport.