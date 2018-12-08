رياضة | عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يفاوض مهاجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو الأهلي في مفاوضات مع أحمد علي مهاجم الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتلقى أحمد علي اتصالا من قبل المسؤولين في النادي الأهلي، لمعرفة رغبته في الانضمام إلى المارد الأحمر في المرحلة القادمة من عدمها تمهيدا لإرسال فاكسا رسميا لناديه لطلب التعاقد معه.

وانضم أحمد علي لصفوف منتخب مصر أكثر من مرة بعد تألقه مع الزمالك والمقاولون العرب في المواسم الماضية.

ويسعى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تدعيم صفوف المارد الأحمر بصفقات سوبر في الانتقالات الشتوية القادمة.

يذكر أن نجح الأهلي في التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة ومحمود وحيد لاعب مصر المقاصة.