رياضة | أحمد حجازي يصدم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد حجازي يصدم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض أحمد حجازي لاعب وست بروميتش الإنجليزي، فكرة العودة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتمسك حجازي باستمرار تجربة احترافه ورفض كل العروض المقدمة له من قبل مسؤولي المارد الأحمر للعودة مرة أخرة إلى الفريق في الميركاتو الشتوي القادم.

ويسعى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تدعيم صفوف المارد الأحمر بصفقات سوبر في الانتقالات الشتوية القادمة.

يذكر أن نجح الأهلي في التعاقد مع محمد محمود لاعب وادي دجلة ومحمود وحيد لاعب مصر المقاصة.