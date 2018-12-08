الان تتابع مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل برشلونة- الخليج 365:

يحل نادي برشلونة ضيفًا ثقيلًا على منافسه إسبانيول، في ديربي كتالونيا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، على ملعب باور 8.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

وتقام المباراة الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 21:45 بتوقيت القاهرة. وتبث مباراة برشلونة وإسبانيول على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق علي محمد علي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 15 مباراة، إذ حقق 8 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

في المقابل يملك إسبانيول 21 نقطة في المركز الثامن، من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

ويعود آخر فوز لإسبانيول على برشلونة في الدوري الإسباني إلى فبراير 2009، عندما فاز 2/1، ومنذ ذلك الحين حقق برشلونة 15 فوزًا على منافسه واستعاد برشلونة مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز، بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب آرتورو فيدال، بينما لم يحصل آرثر ميلو على التصريح الطبي.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

وقلب المدرب روبي حظوظ فريقه إسبانيول صاحب النتائج المخيبة وأحيا آمال جماهيره قبل مواجهة قمة كتالونيا ضد برشلونة حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت.

وفوز إسبانيول صاحب المركز السابع سيبعده بـ 4 نقاط فقط خلف برشلونة، ويعزز سمعة مدربه الذي قضى موسمًا في نو كامب كمدرب مساعد.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

وبدأ روبي مشواره التدريبي في الدرجات الأدنى في إسبانيا مع أندية، مثل هوسبيتاليت والفريق الثاني في إسبانيول الذي قاده إلى الدرجة الثالثة.

مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول بث مباشر 8-12-2018 الدوري الاسباني

المباراة : إسبانيول — : — برشلونة

البطولة : الدوري الاسباني الأسبوع: 15

ملعب المباراة: ملعب باور 8

الحكم: كارلوس ديل سيرو غراندي

المعلق: علي محمد علي

القنوات الناقلة للمباراة

C+Finland

Digi Sport 2 HD Romania

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS 2 FR

Digi Sport 1 HD Slovakia

Cosmote Sport 2 HD

beIN SPORTS HD 2 TR

CBC SPORT HD

LaLiga TV Bar

Eleven Sports 1 HD