شكرا لقرائتكم حجازى يرفض العودة مجددا للنادى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ أحمد حجازى مدافع ويست هام الإنجليزي إدارة الأهلى رفضه لفكرة العودة للدوري المصري فى الوقت الحالى، بعد الدخول معه فى مفاوضات مكثفة على مدار الأيام الماضية للحصول على خدماته في يناير المقبل لكن اللاعب رفض هذا العرض.

وترغب إدارة الأهلى فى استعادة حجازى الذى سبق له التألق بالقميص الأحمر قبل رحيله للدورى الإنجليزى منذ عامين تقريبًا، إلا أن رغبة اللاعب فى استكمال مشوار الاحتراف أمر يعرقل المفاوضات بشكل كبير حتى هذه اللحظة.