شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. صالح جمعة صفحة جديدة فى حب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح صالح جمعة، صانع ألعاب النادى الأهلى، صفحة جديدة مع القلعة الحمراء تحت عنوان الالتزام والانضباط، بعدما عاهد اللاعب الجماهير الحمراء على بذل طاقته لإسعاد مشجعى المارد الأحمر، خاصة أن الفريق بحاجة شديدة إلى لاعب فى مثل مهارات جمعة.

صالح عاد إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع فريق الفيصلى السعودى، والذى انتقل إليه اللاعب على سبيل الإعارة، بعد فترة من عدم التركيز والانضباط داخل جدران القلة الحمراء، ليعود جمعة إلى الأهلى طالباً الصفح عن الفترة الماضية وفتح صفحه جديدة فى حب النادى الأحمر.

وبدأ صانع ألعاب الأهلى الدخول فى التدريبات الجماعية للفريق، حيث حرص على الالتزام بموعد التدريبات، ليقدم حسن النوايا قبل أن يسمح له بالمشاركة بعد القيد فى يناير المقبل.

صالح جمعة



صالح جمعة في الجيم



صالح جمعة في الحرم



صالح جمعة لاعب الأهلى



صالح جمعة مع أصدقائه

صالح جمعة وعماد متعب



صالح جمعة ومحمد صلاح وعمر جابر