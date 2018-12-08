شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى مبكر بين كريم عبد الجواد وطارق مؤمن فى بطولة بلاك بول للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى، اليوم، المصريان كريم عبد الجواد وطارق مؤمن فى الدور نصف النهائى لبطولة بلاك بول المفتوحة للاسكواش، فى مواجهة وصفها خبراء اللعبة بالنهائى المبكر، حيث استحق اللاعبان الوصول إلى المباراة النهائية والفوز باللقب الأول للبطولة البالغ مجموع جوائزها 180 ألف دولار فيما يلتقى فى الدور نفسه اللاعب على فرج مع الهولندى باول كول وبذلك ضمن الاسكواش المصرى طرفا فى النهائى، وبالإمكان أن يكون النهائى مصريا خالصا.

شهدت مباريات الدور ربع النهائى مفاجأة كبرى بخسارة المصنف الأول عالميا محمد الشوربجى أمام مواطنه كريم عبد الجواد المصنف التاسع 3/0 بعدما تفوق طوال المباراة، لكنه بذل جهدا مضاعفا من أجل الفوز خصوصا فى الشوطين الثانى والثالث اللذين شهدا ندية كبيرة وسارت المباراة نقطة بنقطة واستمتع الجمهور بمباراة كبيرة جاءت نتائج أشواطها 11-4 و11-9 و12-10 وفرض كريم نفسه بقوة للفوز باللقب.

وبذات النتيجة فاز المصرى على فرج على الهندى سوراف جوزال وكانت المباراة سهلة نسبيا إلا فى الشوط الثالث الذى كان متقاربا المستوى وكانت نتيجة الأشواط 11-6 و11-3 و11-9.

وفاز الهولندي باول كول على الألماني سيمون روزنر 3/1 حيث خسر الشوط الأول وفاز بالأشواط الثلاثة تباعا 11_3 و11_7 و11_3، وبلغت الإثارة قيمتها في المباراة الأخيرة التى جمعت المصريين محمد أبو الغار وطارق مؤمن، وتمكن مؤمن من حسمها لصالحه بعد منافسة قوية جدا، إذ تقدم مؤمن فى الشوط الأول 11_9 ونجح أبو الغار فى الفوز بالثانى 7-11 لكن مؤمن أكد تفوقه بالفوز بالشوطين الثالث والرابع 11_9 و11_5 ليفوز بالمباراة ويضرب موعدا فى نصف النهائى مع كريم عبد الجواد.