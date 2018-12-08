شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة أمم أفريقيا للشاطئية بشرم الشيخ.. ومصر تواجه المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بمدينة شرم الشيخ، وتستمر على مدار أسبوع كامل، بمشاركة 8 منتخبات هى مصر والمغرب وليبيا وتنزانيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومدغشقر والسنغال، وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم باراجواى.

وأكد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، حضوره لبطولة الشاطئية التى تستمر حتى يوم 14 ديسمبر الحالى، وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة أمس اجتماعًا مع مسئولى ومندوبى المنتخبات المشاركة للتأكيد على لوائح البطولة والتى يرغب الاتحاد الأفريقى فى عدم الخروج عنها خلال فعاليات الحدث.

تبدأ البطولة فى الثانية عشرة ظهر اليوم بشرم الشيخ بلقاء السنغال ونيجيريا يليه فى الواحدة والربع ليبيا وتنزانيا ضمن المجموعة الثانية، وتختتم مباريات الغد فى الثانية والنصف بلقاء مصر والمغرب فى افتتاح مباريات المجموعة الأولى، على أن تستكمل الجولة الأولى للمجموعة الأولى فى الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل بلقاء كوت ديفوار مع مدغشقر.