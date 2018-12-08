محمد صلاح يقود ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي.. ظهرا

صدى البلد - محمد رشاد
يلعب محمد صلاح مع فريقه ليفربول مباراة أمام بورنموث، في تمام الثانية والنصف ظهرا، على ملعب «فيتنس فيرست»، فى إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".
ويتطلع صلاح لقيادة فريقه نحو الانتصار الـ13 له في البطولة هذا الموسم والخامس على التوالي في البريميرليج.
ومن المتوقع أن يعود محمد صلاح للتشكيل الأساسي في هذه المباراة، حيث سيعتمد الألماني يورجن كلوب، مدرب الريدز على طريقة 4-3-3، في ظل غياب ساديو ماني.
وهذه هى تشكلية ليفربول المتوقعة:
أليسون بيكر
آندرو...
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