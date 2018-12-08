بالمواعيد والقنوات.. ليفربول يواجه بورنموث.. وقمة نارية بالسبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365): ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عدد من المباريات الهامة في مختلف الملاعب الأوروبية سواء كانت في إنجلترا أو أسبانيا أو إيطاليا. ويستعرض الخليج 365 أبرز مباريات السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة: الدوري الإنجليزي بورنموث × ليفربول .. الموعد 2:30 ظهرًا.. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2. آرسنال × هدرسفيلد تاون.. الموعد 5 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2. مانشستر يونايتد × فولهام .. الموعد 5 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 1. تشيلسي × مانشستر سيتي .. الموعد 7:30 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2. ليستر سيتي × توتنهام هوتسبيرز .. الموعد 9:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 2. الدوري الإسباني أتليتكو مدريد × ألافيس .. الموعد 2 ظهرًا .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3. فالنسيا × إشبيلية .. الموعد 5:15 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3. اسبانيول × برشلونة .. الموعد 9:45 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 3. الدوري الإيطالي نابولي × فروزينوني .. الموعد 4 عصرًا .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 4. لاتسيو × سامبدوريا .. الموعد 9:30 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 4. الدوري الألماني بايرن ميونيخ × نورمبرج .. الموعد 4:30 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 7. شالكة × بروسيا دورتموند .. الموعد 4:30 مساءً .. القناة الناقلة بي إن سبورتس 5.

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