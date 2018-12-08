رياضة | الأهلي يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يختتم تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.
وسيمنح محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي في مران اليوم لاعبيه بعض التعليمات الخاصة، وواجبات كل لاعب لتنفيذها في اللقاء.
ومن المقرر أن يعلن يوسف، قائمة فريقه التي ستخوض هذا اللقاء، للدخول في معسكر مغلق عقب مران اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غدٍ الأحد على ستاد السلام، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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