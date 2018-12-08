رياضة | أرسنال يستضيف هيديرسفيلد في قمة مصرية بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يستضيف هيديرسفيلد في قمة مصرية بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق أرسنال الذي يضم الدولي المصري محمد النني مع نظيره هيديرسفيلد الذي يضم مواطنه رمضان صبحي في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي.

يسعى فريق أرسنال إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في لقاء اليوم والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في الفترة الأخيرة للاقتراب خطوة من قمة الدوري الإنجليزي.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق هيدرسفيلد إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق اللندني والخروج بالمباراة لبر الأمان للحفاظ على حظوظه في الهروب من قاع ترتيب الدوري الإنجليزي.

يدخل أرسنال لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 31 نقطة، بينما يحتل هدرسفيلد تاون المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.