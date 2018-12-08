رياضة | قمة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي.. وليستر سيتي يصطدم بتوتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قمة نارية بين تشيلسي ومانشستر سيتي.. وليستر سيتي يصطدم بتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره مانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي.

يسعى فريق تشيلسي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واستعادة توازنه بعد الهزيمة المفاجأة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق مانشستر سيتي إلى مواصلة صحوته ونتائجه الرائع وتحقيق الفوز في لقاء اليوم للحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي في ظل الصراع الشرس مع ليفربول صاحب المركز الثاني.

يدخل فريق تشلسي لقاء اليوم في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، بينما يقع مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 41 نقطة.

ويلتقي في نفس الجولة مانشستر يونايتد مع فولهام، ووست هام يونايتد مع كريستال بالاس، وكارديف سيتى مع ساوثهامبتون، وليستر سيتى مع توتنهام.