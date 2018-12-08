رياضة | ليفربول وصلاح يتحديان وبورنموث في لقاء الانفراد بالصدارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول وصلاح يتحديان وبورنموث في لقاء الانفراد بالصدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح مع نظيره بورنموث في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على ملعب "فيتنس فيرست"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للدوري الإنجليزي.

يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط من أجل اعتلاء قمة الدوري الإنجليزي مؤقتاً في انتظار ما ستفسر عنه نتيجة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح ليفربول في لقاء اليوم بعدما شارك كبديل في لقاء بيرنلي الأخير والذي انتهى بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق بورنموث إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول لتحسين موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

يفتقد بورنموث في مباراة اليوم لجهود لويس كوك الذى يعاني من إصابة في الركبة ستبعده عن الملاعب نحو 9 أشهر وهي الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في فوز فريقه 2-1 على هدرسفيلد تاون بالجولة الماضية.

ويدخل ليفربول لقاء اليوم في المركز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطتين، بينما يحتل بورنموث المركز السابع برصيد 23 نقطة.