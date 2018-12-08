شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يحاول اقناع فييرا بالاستمرار مع الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبذل محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ورئيس بعثة الدراويش فى المغرب ، جهوداً مكثفة لإقناع البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى للإستمرار مع الدراويش وغلق صفحة الرحيل لاسيما بعد أن أبلغ المدرب إدارة ناديه برحيله عقب نهاية مباراة بطل المغرب لظروف أسرية.

فتح مسئولو الدراويش خط اتصال مع أكثر من مدرب أجنبي ليكون جاهزًا لتولّي المهمة رسميًا حال إصرار فييرا على الرحيل ورفض كل محاولات البقاء.

ويتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ15 لقاء ، وأن كان الدراويش قد صعد لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً عقبة ماسيجير البوروندى وضرب الدراويش موعداً مع القطن الكاميرونى في دور الـ32.