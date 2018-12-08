شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يخوض مرانه الأول فى المغرب استعدادا للرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتدرب فريق الإسماعيلى اليوم السبت فى المغرب استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية .

اختار الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا 21 لاعبآ فى القائمة المتواجدة بالمغرب ، وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين ، ويقام لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الرجاء بالمغرب فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

وقد شهدت قائمة الدراويش المسافرة إلى المغرب عودة محمد الشامى ، عقب تعافيه من الاصابة .

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى :

حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى عبد الفتاح

خط الدفاع :أحمد أيمن – باهر المحمدى – محمود متولى – ريتشارد بافور – محمد مجدى الجمل – طارق طه ومحمد هاشم

خط الوسط : حسنى عبد ربه – عماد حمدى – نادر رمضان – كريم بامبو – عمر الوحش – لسعد الجزيرى – عبد الرحمن مجدى – محمد صادق -محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم

خط الهجوم : كريستوفر مندوجا – شكرى نجيب.