شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يرفض العودة للأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ أحمد حجازى مدافع ويست هام الإنجليزي إدارة الأهلى رفضه لفكرة العودة للدوري المصري فى الوقت الحالى، بعد الدخول معه فى مفاوضات مكثفة على مدار الأيام الماضية للحصول على خدماته في يناير المقبل لكن اللاعب رفض هذا العرض.

وترغب إدارة الأهلى فى استعادة حجازى الذى سبق له التألق بالقميص الأحمر قبل رحيله للدورى الإنجليزى منذ عامين تقريبًا، إلا أن رغبة اللاعب فى استكمال مشوار الاحتراف أمر يعرقل المفاوضات بشكل كبير حتى هذه اللحظة.