شكرا لقرائتكم خبر عن "الكلية" يقود المحاولات الأخيرة لإقناع فييرا بالبقاء مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ورئيس بعثة الدراويش فى المغرب ، جهوداً مكثفة لإقناع البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى بالاستمرار مع الدراويش وغلق صفحة الرحيل، لاسيما بعد أن أبلغ المدرب إدارة ناديه برحيله عقب نهاية مباراة بطل المغرب لظروف أسرية.

فتح مسئولو الدراويش خط اتصال مع أكثر من مدرب أجنبي ليكون جاهزًا لتولّي المهمة رسميًا حال إصرار فييرا على الرحيل ورفض كل محاولات البقاء.

ويتذيل الإسماعيلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، بعد لعب 13 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن إنبى صاحب المركز قبل الأخير بـ15 لقاء ، وإن كان الدراويش قد صعد لدور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا مُتخطياً عقبة ماسيجير البوروندى وضرب الدراويش موعداً مع القطن الكاميرونى في دور الـ32.