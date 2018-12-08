شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفاوض أحمد على لتدعيم الهجوم الأحمر فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أحمد على كامل مهاجم المقاولون العرب لقائمة المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلى فى الميركاتو الشتوى القادم، بعد ظهور اللاعب الدولى بمستوى جيد بقميص ذئاب الجبل هذا الموسم، لينضم لمعسكر المنتخب بعد تولى المكسيكى أجيري المسئولية الفنية، قبل أن يتم استبعاده بعد تعرضه للإصابة.

ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن المهاجم المخضرم تلقى اتصالاً هاتفياً من محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأحمر، أكد له خلالها أنه على رادار النادى وأن هناك عرضاُ رسمياً سيتم إرسالة لشرائه خلال الساعات القادمة ، ولكن بعد اقناع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف بإدارة ملف الكرة بالصفقة، خاصة وأن اللاعب تجاوز عمره الـ32 عاماً وهو الأمر الذى يتعارض مع سياسة النادى التعاقدية فى الوقت الحالى.

يسعى الأهلى لتدعيم هجومه بثنائي مميز بعد الاستقرار على ضم مهاجم أفريقي مميز بجانب ضم مهاجم مصري آخر، ويعد أحمد على أحد أهم المطلوبين من لاعبي الدوري المصري لتدعيم الهجوم الأحمر فى الوقت الحالى.