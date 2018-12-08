رياضة | مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 8- 12- 2018 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 8- 12- 2018 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم السبت والموافق 8 ديسمبر 2018 عديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية والعربية.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت:-

* مواعيد مباريات الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة:

- بورنموث × ليفربول: في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

- أرسنال × هدرسفيلد: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

- مانشستر يونايتد × فولهام: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 1

- وست هام × كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 12 الانجليزية

- بيرنلي × برايتون: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 9

- كارديف سيتي × ساوثهامبتون: في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 7

- تشيلسي × مانشستر سيتي: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

- ليستر سيتي × توتنهام هوتسبر: في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

* مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم السبت:

- أتلتيكو مدريد × ديبورتيفو ألافيس: في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3

- فالنسيا × إشبيلية: في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3

- فيا ريال × سيلتا فيجو: في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة على بي إن سبورت 3

- إسبانيول × برشلونة: في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3

* مواعيد مباريات الدوري الايطالي اليوم السبت:

- نابولي × فروسينوني: في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

- كالياري × روما: في تمام الساعة السابعة بيتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 4

* مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم السبت:

- الهلال × النصر: في تمام الساعة الـ2:05 بتوقيت القاهرة على قناة "KSA Sports HD1" و"Dawri Plus 1 HD"

- الفتح × الحزم: في تمام الساعة الرابعة والنصف على قناة "KSA Sports 2" و"Dawri Plus 2 HD"

- الأهلي × الرائد: في تمام الساعة الـ4:50 بتوقيت القاهرة على قناة "KSA Sports 1" و"Dawri Plus 1 HD"

* مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم السبت:

- بايرن ميونيخ × نورنبيرغ: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 8

- بروسيا دورتموند × شالكة: في تمام الساعة الـ4:30 بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 5