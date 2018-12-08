رياضة | عين .. هل يستعيد أحمد الشيخ بريقه مع الأهلي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. هل يستعيد أحمد الشيخ بريقه مع الأهلي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

يقدم أحمد الشيخ نجم الأهلي مستوى لافت للأنظار مع المارد الأحمر في الفترة الاخيرة، حيث ساهم في فوز فريقه في المباريات المؤجلة من الدوري بتسجيله لهدفين في مرمى كلا من بتروجيت والجونة ليحصد بهم فريقه 6 نقاط غالية ويساهم بهم في المنافسة على لقب الدوري.

واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" أحمد الشيخ نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي:-

ولد أحمد محمد السيد يوسف الشيخ في 11 سبتمبر 1992 بمحافظة بني سويف في مصر.

بدأ الشيخ مشواره الكروي في صفوف الناشئين بنادي تليفونات بني سويف وظل يتنقل بين فرق الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2012 وهو في العشرين من عمره.

خاض الشيخ مع تليفونات بني سويف 574 دقيقة في 10 مباراة في جميع المسابقات المحلية (9 مباريات في الدوري الممتاز ومباراة واحدة في المنافسة على الصعود للدوري الممتاز)، لم يسجل خلالهم أية أهداف، دخل قوائم مباريات 5 مرات وتم استبعاده مرتين نهائياً من قوائم مباريات التليفونات، حصل الشيخ على بطاقة صفراء واحدة (إنذار) طوال مشواره مع تليفونات بني سويف.

في 2014، انضم الشيخ إلى مصر المقاصة الذي شهد فيه تألقه وكتب فيه شهادة ميلاده ليجذب أنظار كبار أندية الدوري له. خاض الشيخ مع المقاصة 3669 دقيقة في 53 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأفريقية (47 مباراة في الدوري و5 مباريات في الكأس ومباراة وحيدة في دوري أبطال أفريقيا)، سجل خلالهم 25 هدف وصنع 14 هدف في بطولة الدوري فقط. دخل الشيخ قوائم مباريات المقاصة 13 مرة كأساسي وتم استبعاده نهائياً من قوائم مباريات 14 مرة. حصل الشيخ على 9 بطاقات صفراء (إنذار) مع مصر المقاصة.

في 29 يوليو 2015، إنضم الشيخ للأهلي ويمتد عقده معه حتى 30 يونيو 2020 وتبلغ قيمته التسويقية بحسب موقع ترانسفير ماركت 100 مليون يورو في يناير القادم. بعد موسم من انضمام الشيخ للأهلي، تمت إعارته لمصر المقاصة لمدة موسم وللاتفاق السعودي مطلع العام الجاري ليستعيد بريقه معه مرة أخرى قبل عودته للمارد الأحمر.

خاض الشيخ مع الاتفاق 652 دقيقة في 10 مباريات في جميع المسابقات المحلية، سجل خلالهم هدف واحد وصنع هدفين. دخل الشيخ قوائم مباريات الاتفاق 3 مرات كأساسي وتم استبعاده نهائياً من قوائم مباريات الاتفاق 4 مرات، لم يحصل الشيخ على بطاقة صفراء واحدة (إنذار) مع الاتفاق.

ومع الأهلي، خاض الشيخ 879 دقيقة في 22 مباراة في جميع المسابقات المحلية والأفريقية حتى الآن (17 مباراة في الدوري و4 مباريات في الكأس ومباراة واحدة في دوري أبطال أفريقيا)، سجل خلالهم 7 أهداف ( 6 أهداف في الدوري وهدف في الكأس). دخل الشيخ قوائم مباريات الأهلي 13 مرة كأساسي، وتم استبعاده نهائياً من قوائم مباريات 7 مرات.

حصل الشيخ على بطاقة صفراء واحدة (إنذار) مع الأهلي حتى الآن. فاز الشيخ مع الأهلي بكأس السوبر المصري 2015 والدوري موسم 2015/2016، كما فاز بلقب هداف الدوري موسم 2016/2017.