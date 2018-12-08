الامارات | حسين الشحات: الحكم قال لي في المباراة "أتكل على الله"

شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: الحكم قال لي في المباراة "أتكل على الله" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعب العين حسين الشحات في مواجهة مع لاعب الوصل هزاع سالم – تصوير إريك أرازاس

كشف لاعب فريق العين، الدولي المصري، حسين الشحات أن حكم مباراة فريقهم أمام الوصل في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة، يعقوب الحمادي اساء معاملته ورفض مناقشته حول احدى القرارات التحكيمية خلال المباراة التي خسرها "الزعيم" 3-5 وقال له "أتكل على الله".

وقال الشحات في تصريحات صحافية لقناة دبي الرياضية عقب نهاية المباراة: "هل استخدام تقنية الفيديو تكون لطرفي المباراة أم لفريق واحد؟ حينما تحدثت مع الحكم قال لي (أتكل على الله)، في أي كرة أو إي قانون يقول الحكم للاعب (أتكل على الله)".

وأوضح: "في الحالة الأولى كانت هنالك مخالفة ارتكبت ضدي ولكن لم يذهب لتقنية الفيديو وهنالك حالة تحكيمية أخرى قبل نهاية المباراة وهي الحالة التي ابعد فيها الحكم السماعة من أذنه حتى لا يسمع رأي حكام الفيديو".

وحول النتيجة الكبيرة التي تلقها فريقه وأدت لوداعهم لكأس رئيس الدولة، قال حسين الشحات: "بالتأكيد الخسارة قاسية بسبب ما يحدث لأن كل هدف كنا نسجله يستخدم حكم المباراة يعقوب الحمادي تقنية الفيديو ليتأكد من صحته بعكس الحالات التي رافقت أهداف الوصل".

وسجل الشحات الهدف الثاني لفريق في الدقيقة 57 من عمر اللقاء لكنه لم يكن كافياً لعودة حامل اللقب الذي خسر في نهاية المطاف بنتيجة 3-5 ليودع المسابقة من الباب الخلفي.