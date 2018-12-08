الامارات | العنبري: الشارقة كامل العدد في مواجهة الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الشارقة كامل العدد في مواجهة الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري، جاهزية فريقه للقاء الجزيرة غدا السبت على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دور الـ 16 لمسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مشيرا الى أن فريقه سيخوض هذه المباراة كامل العدد دون أي غيابات في صفوفه، مشددا على الأهمية الكبيرة التي يعطيها الشارقة لهذه البطولة، واصفا هذه البطولة بالغالية، معتبرا أن مباريات كأس رئيس الدولة لا تخضع لحسابات بطولة الدوري التي يتصدرها فريقه حاليا.
وقال العنبري في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الجمعة بمقر النادي في الشارقة" تحدثت الى اللاعبين وطلبت منهم نسيان بطولة دوري الخليج العربي مؤقتا والتركيز حاليا على بطولة كأس رئيس الدولة".
وأضاف " رغم ضيق الوقت الا أن استعدادات الشارقة لهذه المباراة حيدة وأتوقع مواجهة صعبة أمام منافس قوي مثل الجزيرة".
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