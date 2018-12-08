شكرا لقرائتكم خبر عن الجواد «درافتيد» بطلاً لـ «القرهود للسرعة» في ميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الجواد الأميركي «درافتيد» خلال سباق الشوط الرئيس. من المصدر

أكد الجواد الأميركي «درافتيد»، المملوك لمزرعة ميستي هولين، جهوزيته كمنافس بارز في كرنفال كأس دبي العالمي، الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل، بعد أن نجح الجواد البالغ من العمر أربع سنوات، والذي قاده الفارس سام هيتشكوك، أول من أمس، وفي رابع سباقات مضمار ميدان العالمي في حصد لقب «القرهود للسرعة» الشوط الخامس والرئيس، والذي رعت أشواطه السبعة «الطاير للسيارات»، بإجمالي جوائز بلغت مليوناً و385 ألف درهم. واستهلّ السباق، بشوط «كأس لينكولن إم كيه زد» وفاز به المهر «باودر هاوس» المملوك لعلي العنيزي. وحصد «هيرالديك» المملوك لفريق «البيت متوحد» لقب الشوط الثاني (لينكولن إم كيه سي)، فيما ذهب لقب الشوط الثالث (لينكولن) للمهر «ووكينغ ثندر» المملوك لنقابة فينكس للسيدات. وتألق الجواد «كي بيد» المملوك للشيخ راشد بن حميد النعيمي، وفاز بلقب الشوط الرابع (لينكولن نافيغيتر). أما الجواد «كاتشاو» المملوك لعلي مختار، فأحرز لقب الشوط السادس (لينكولن إم كيه إكس). وعاد لقب الشوط السابع (كونتيننتال تروفي) للجواد «روديني» المملوك لعبدالله سعيد النابودة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | الجواد «درافتيد» بطلاً لـ «القرهود للسرعة» في ميدان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .