رياضة | رسميا....الترجي يرفض خوص السوبر الإفريقي بالدوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا....الترجي يرفض خوص السوبر الإفريقي بالدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي الترجي التونسي برئاسة حمدي المدب، فكرة خوض مباراة السوبر الإفريقي، خارج القارة السمراء وتحديدًا في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان هناك ترشيحات بنقل المباراة للعب على ستاد خليفة بالدوحة، مع وجود إغراءات مادية للطرفين المتنافسين الرجاء البيضاوي، والترجي التونسي، بالإضافة إلى أسباب تسويقية، وهو ما رفضه الأخير.

ويلتقي الترجي التونسي بإعتباره بطلًا لدوري أبطال إفريقيا نظيره الرجاء البيضاوي المغربي بإعتباره بطلًا للكونفدرالية، على ملعب رادس في كأس السوبر الإفريقي.