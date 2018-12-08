رياضة | الاتحاد السكندري يقترب من حسم صفقة صبري رحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يقترب من حسم صفقة صبري رحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستعد مسؤولو الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، لإرسال وفدًا إلى النادي الأهلي، خلال الساعات المقبلة لإنهاء التعاقد مع صبري رحيل ظهير أيسر الفريق، بالانتقالات الشتوية المقبلة.
وكان زعيم الثغر، أرسل فاكسًا رسميًا لإدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للتعاقد مع رحيل ظهير أيسر الفريق، سواء على سبيل البيع النهائي أو الإعارة لمدة موسم.
ومن المقرر أن يترأس الوفد وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق السكندري، بناءًا على طلب حلمي طولان المدير الفني، والذي يرغب في تدعيم صفوفه بالموسم الجاري.
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