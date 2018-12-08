رياضة | موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الأهلي لخوض مباراة قوية ضد الرائد اليوم السبت والموافق 8 ديسمبر 2019 وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي الأهلي مع الرائد على ملعب الملك عبدالله ببريدة وذلك اليوم السبت في تمام الساعة الـ4:50 بتوقيت القاهرة والـ5:50 بتوقيت مكة المكرمة ومن المنتظر أن تكون المباراة مذاعة عبر قناة "ksa sport 2" الرياضية السعودية.

ويحتل أهلي جدة بقيادة بابلو جويدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة بينما الرائد في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.

الأهلي لعب حتى الآن في الدوري 11 مباراة فقد فاز بـ7 لقاءات وتعادل 2 وخسر 2 وسجل لاعبوه 22 هدفاً واستقبلت شباكه 12 هدفاً، أما الرائد فقد خاض 10 مواجهات حتى الآن فاز في 3 وتعادل 2 وخسر 5 وتلقت شباكه 19 هدفاً وسجل لاعبيه 13 هدفاً.