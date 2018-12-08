رياضة | عاجل.. الأهلي يضحي بـ5 لاعبين في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يضحي بـ5 لاعبين في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسؤولو النادي الأهلي على فتح باب الرحيل أمام 7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير بعد استبعادهم من حسابات الجهاز الفني. واستقرت إدارة الأهلي، على رحيل 7 لاعبين بسبب تراجع مستواهم الفني وعدم مشاركتهم بشكل أساسي وخروجهم من الحسابات طوال الفترة الماضية. ويعد من أبرز اللاعبين المطروحين للرحيل عن الأهلي كلاً من: 1- باسم علي 2- أكرم توفيق 3- ساليف كوليبالي 4- عمرو بركات 5- عمرو جمال

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