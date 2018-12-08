الهلال ضد النصر والشمس ومترقبي خسارته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري - الرياض

تعود الحياة مجددا إلى ملعب جامعة الملك سعود بالرياض بديربي عاصف يجمع قطبي العاصمة الهلال والنصر في الـ 03:05 مساء ضمن الجولة الـ12 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبعيدا عن التنافس المستمر بين الفريقين داخل وخارج الملعب، تشتعل المواجهة أكثر وقوفا على طموحات الفريقين، فالهلال صاحب الأرض والجمهور يريد الابتعاد في الصدارة أكثر وتوسيع الفارق عن النصر الوصيف، فيما يطمح الأخير إلى تقريب المسافة وتعطيل قطار الهلال السريع.

وغاب الهلال عن الجولة الماضية بعد أن تأجلت مباراته أمام أحد، فيما خسر النصر في الجولة الماضية 1-2 أمام ضيفه الوحدة.

ومثلما يسعى الهلال للابتعاد بالصدارة، يخطط النصر لخطف الفوز، خاصة أن هذه المباراة تعد بمثابة 6 نقاط، فالفوز سيضيف للنصر 3 نقاط ويضعه في الصدارة موقتا.

قبل الصافرة

يتصدر الهلال الترتيب برصيد 28 نقطة، يليه النصر ثانيا بـ 25 نقطة

لعب الهلال 10 مباريات ولديه مباراة مؤجلة من الجولة الـ 11 أمام أحد

لم يخسر الهلال أي مباراة بالدوري، حيث حقق 9 انتصارات وتعادل مرة

فاز النصر في 8 مباريات وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين

التقيا 81 مرة في الدوري بمسمياته المختلفة، فاز الهلال 32 والنصر 24، وتعادلا 25 مرة

تواجها بدوري المحترفين 20 مرة، فاز الهلال 11 مرة، والنصر 5 مرات، وتعادلا 4 مرات

الهلال الأقوى دفاعا بتلقيه 7 أهداف، والأقوى هجوما بتسجيله 24 هدفا

يعد محمد السهلاوي هداف مواجهة الفريقين في دوري المحترفين بواقع 11 هدفا

آخر مواجهة عصرا بين الفريقين جرت في 2010 وانتهت بفوز النصر 2-1

يشهد ديربي الهلال والنصر اليوم صراعا من نوع خاص طرفاه أبرز وأفضل اللاعبين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، وهما مهاجم الهلال الفرنسي بافيتيمبي جوميز، ومهاجم النصر الدولي النيجيري أحمد موسى.

وقدم جوميز مستويات متميزة مع الهلال حتى الآن، نال بها استحسان جماهير الفريق في مختلف البطولات المحلية والعربية، كما لعب أحمد موسى أدوارا مهمة في انتصارات فريقه حتى بات اللاعب رقم واحد لدى الجماهير.

بافيتيمبي جوميز

33 عاما

عدد المباريات : 10

الأهداف : 7

الصناعة: 1

يحتل المرتبة الثانية في صدارة الهدافين التي يحتلها مهاجم التعاون ليندر تاوامبا بـ 8 أهداف.

القيمة السوقية : 5.4 ملايين يورو

أحمد موسى

عدد المباريات: 10

الأهداف: 5

الصناعة: 3

يقاسم جوليانو فيكتور دي باولا صدارة هدافي الفريق بـ 5 أهداف لكل منهما

القيمة السوقية: 15 مليون يورو