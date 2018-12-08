شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الاتدية لتشكيل لجنة فض المنازعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مجلس إدارة اتحاد الكرة، الأندية، كأولى خطوة لتشكيل لجنة فض المنازعات، طبقًا لما تنص عليه لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا. تضمن خطاب اتحاد الكرة للاندية، أن تشكيل اللجنة يضم 5 ممثلين للأندية، و5 ممثلين للاعبين، بجانب 3 محكمين. يذكر أن الاتحاد الدولى طالب الاتحادات المحلية بتشكيل لجنة فض المنازعات، للتقليل من شكاوى الأندية واللاعبين لـ"فيفا".

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