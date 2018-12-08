شكرا لقرائتكم الهلال يواجه النصر اليوم فى ديربى الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الهلال لتعزيز صدارته لمسابقة الدوري السعودي عندما يستضيف النصر في مباراة "ديربي الرياض" التي تجمعهما في الثانية ظهر اليوم، السبت، بملعب "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الـ 12.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة ويملك مباراة مؤجلة، بينما يحتل النصر المركز الثاني برصيد 25 نقطة. ويتطلع الهلال للأستفادة من سقوط غريمه التقليدي النصر في الجولة الماضية أمام الوحدة الذي يضم الحارس المصري محمد عواد بنتيجة 1 -2، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتوسيع الفارق إلى 6 نقاط قبل مواجهة أحد في المباراة المؤجلة.

وحقق الهلال انطلاقة مثالية بمسابقة الدوري السعودي، بعدما تذوق طعم الانتصار في 9 مباريات متتالية قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 أمام الفيصلي، فيما حقق النصر 8 انتصارات وتعادل وحيد بينما تذوق مرارة الهزيمة في مباراتين.